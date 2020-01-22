Altın fiyatları ne kadar? sorusu Kapalıçarşı'dan gelen rakamlarla cevap buldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargılama sürecinin başlaması ile gözler oturumlardan gelecek açıklamalara çevrilirken, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle tedirginliğe neden olan koronavirüsüne ilgili gelişmeler de gündemin odağındaki yerini koruyor. Altın uzmanları, küresel piyasalarda oluşan tedirginliğin düne kıyasla azaldığını ve buna bağlı olarak emtia fiyatlarının gerilediğini ifade etti. Altın fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde...