Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen rakamlarla yanıt buluyor. Altın uzmanları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı konuşmada kullandığı "benzeri olmayan bir ekonomik gerilemenin ortalarında bulunuyoruz" ifadesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığına dair iyimserliği törpülediğini kaydetti. Çin'in Ulusal Halk Kongresinin (NPC),Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet karşıtı gruplarla etkin mücadeleyi güçlendirmek adına yeni bir yasa tasarısı sunmayı planladığına dikkati çeken uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla tekrar gündeme gelen ABD-Çin geriliminin artacağına ilişkin endişelerin de risk iştahını azalttığını vurguladı. Bu gelişmelerle altının ons fiyatı değer kazandı. Son altın fiyatları ise şöyle: