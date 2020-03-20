Altın fiyatları ne kadar? sorusu, yatırımcının her an gündeminde. Altın uzmanları, likiditeyi artırıcı merkez bankaları hamleleri ve hükümetlerin açıkladığı teşvik paketlerinin, son haftalarda sert düşüşler kaydeden piyasalara bugün nefes aldırdığını aktararak, buna karşın oynaklığın devam etmesinin beklendiğini vurguladı. Yeni tip koronavirüs salgınına dair haber akışının izlenmeye devam edileceğini kaydeden uzmanlar, teknik açıdan altının onsunda 1.460 doların destek, 1.516 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 300-320 lira bandının öne çıktığını bildirdi. Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları şöyle: