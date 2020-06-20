Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen rakamlarla yanıt buluyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı dün 382 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 381 bin 450 lira, en yüksek 382 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 382 bin liradan tamamladı. Son altın fiyatları ise şöyle: