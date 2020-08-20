Altın fiyatları bugün de yatırımcılar en önemli konu başlıkları arasında bulunuyor. dün dolar endeksindeki yükseliş ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının ek mali önlemlere dikkati çekmesi sonrası altın fiyatlarında düşüş hızlandı. Bu haberle altının ons fiyatının 1.929 dolara kadar gerilediğini belirten uzmanlar, ABD ile Çin arasında artan gerilimle bugün dünkü kayıplarını kısmen telafi ettiğini, konuya ilişkin haber akışının altın fiyatlarını etkilemeye devam edeceğini ifade etti. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran uzmanlar, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi. Son altın fiyatları haberimizde.