Altın fiyatları ne kadar? sorusu bugün de Kapalıçarşı'dan gelecek ilk rakamlarla yanıt bulacak. Altın piyasasında, en düşük 338 bin 400 lira, en yüksek 341 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 340 bin 500 liradan tamamladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, koronavirüse salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 10 gündür Kapalıçarşı ve toptancıların kapalı olmasından etkilendiklerini söyledi. DHA'ya konuşan Memiş, özellikle gram, çeyrek ve tam altın bulmakta zorlandıklarını dile getirdi. Memiş, "Normal zamanda vatandaş çeyrek altını 10 lira daha uyguna alıyordu. Piyasada altının olmaması hemen işçiliğe yansıyor" diye konuştu. Son altın fiyatları ise şöyle: