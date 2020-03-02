Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın gram altın fiyatları kaç liradan işlem görüyor? soruları Kapalıçarşı'dan gelen rakamlarla cevap buldu. Altın uzmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışında da hızla artması ve ekonomide neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesiyle birlikte merkez bankalarından gelen güvercin açıklamaların risk iştahını artırdığını ifade etti. Özellikle vadeli piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Mart ayındaki toplantıda yüzde 90 ihtimalle politika faizini 50 baz puan indirime gideceğinin fiyatlandığını kaydeden uzmanlar, bu gelişmenin altının ons fiyatını desteklediğini belirtti. Son altın fiyatları şöyle: