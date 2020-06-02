Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen rakamlarla yanıt buluyor. Altın uzmanları, ABD ile Çin arasında artan gerilime rağmen, dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerden iyi gelmesiyle risk iştahının görece arttığını, bu durumun da altının ons fiyatını aşağı yönlü baskıladığını kaydetti. Son altın fiyatları şöyle: