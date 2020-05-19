Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen verilere cevap buluyor. Dün Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 386 bin 500 lira, en yüksek 390 bin 450 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kkapanışa göre yüzde 0,19 artışla tamamlamış oldu. Son altın fiyatları ise şöyle: