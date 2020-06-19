Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen rakamlarla yanıt buluyor. Altın uzmanları, İngiltere Merkez Bankası'nın dün varlık alım programını 645 milyar sterlinden 725 milyar sterline yükselttiğini hatırlatarak, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini söyledi. Son altın fiyatları şöyle: