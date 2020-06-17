Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen verilerle yanıt buluyor. Altın uzmanları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) genişlemeci adımlara devam etmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin artan endişelerin altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti. Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini ifade eden uzmanlar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de gerçekleştireceği konuşma ve Koid-19 salgınına ilişkin haber akışının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi. Son altın fiyatları haberimizde.