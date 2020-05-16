Altın fiyatları ne kadar? sorusu haftasonu da yatırımcıları gündeminde. Altın piyasasında, en düşük 384 bin 900 lira, en yüksek 388 200 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 387 bin 530 liradan tamamladı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,97 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,95, dolar/TL yüzde 3,04, avro/TL yüzde 2,84 değer kaybetti. Son altın fiyatları ise şöyle: