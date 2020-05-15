Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen verilerle cevap buluyor. Dün Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 383 bin 853 liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 383 bin 250 lira, en yüksek 385 150 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla tamamlamış oldu. Son altın fiyatları ise şöyle: