Altın fiyatları ne kadar? sorusu Kapalıçarşı'dan gelen rakamlarla yanıt buldu. Altın uzmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde hız kaybetmesine karşın piyasalarda temkinli havanın varlığını sürdürdüğünü, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti. Son altın fiyatları şöyle: