Altın fiyatları ne kadar? sorusu hafta sonu dünya piyasalarını takip ederek haftaya hazırlıklı başlamak isteyenlerin gündeminde. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,53 kayıpla 320,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,47 azalarak 2.131,00 lira oldu. Geçen hafta 534,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 520,00 liraya indi. İşte bugünkü son altın fiytaları...