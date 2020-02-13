Altın fiyatları ne kadar? sorusu Kapalıçarşı'dan gelen rakamlarla yanıt buldu. Altın uzmanları, gram altın tarafında, jeopolitik gelişmelerin yön açısından belirleyici olmasının beklendiğini aktararak, Suriye konusunda ABD ve Rusya ile sürdürülen diplomatik ilişkilerin gündemin odağındaki yerini koruduğuna işaret etti. Uzmanlar, bugün ABD'de ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan altının onsunda 1.562 doların destek, 1.577 ve 1.589 dolar seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu belirten uzmanlar, gram altında ise 310 liranın direnç olarak dikkati çektiğini söyledi. Tüm altın fiyatları haberimizde.