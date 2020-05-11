Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelecek rakamlarla yanıt buluyor. Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu belirsizlikler güvenli liman olarak bilinen altına talebi artırırken, 2020'nin ilk çeyreğinde altın bazlı yatırım fonlarına son 4 yılın en güçlü fon girişi yaşandı. Son altın fiyatları ise şöyle: