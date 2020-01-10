Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu piyasalardan gelen rakamlarla yanıt buldu. Altın uzmanları, azalan jeopolitik ve siyasi risklerin altın fiyatlarını baskılamaya devam etmesinin beklendiğini belirterek, bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini kaydetti. Güncel altın fiyatları şöyle: