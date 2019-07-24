Altın fiyatları ne kadar? Altın uzmanları Avrupa ve ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirtti. Bugün gram altın fiyatı 261,76 lira, çeyrek altın fiyatı ise 427,98 liradan alıcı buluyor. İşte, 24 Temmuz güncel altın fiyatları