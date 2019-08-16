Altın fiyatları ne kadar? Altın uzmanları, Gram altın için 269,7 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 276 liranın gündeme gelebileceğini aktaran analistler, olası düşüşlerde ise 265 liranın destek konumunda bulunduğunu ifade etti. Bugün çeyrek altın 443,27 liradan gram altın ise 271,11 liradan alıcı buluyor. İşte, 16 Ağustos canlı altın fiyatları