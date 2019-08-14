Altın fiyatları bugün ne kadar? Sorusu Kurban Bayramı'nın 4'üncü ve son gününde vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları sabitlendi. Çeyrek altın 430,99 liradan, gram altın ise 263,61 liradan alıcı buluyor. İşte güncel altın fiyatları