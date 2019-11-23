Altın fiyatları ne kadar? sorusu haftasonu da cevap aranan sorular arasında yer alıyor. Yurtiçi piyasalar haftasonu tatil, ancak altın dünya piyasalarında işlem göreye devam ediyor. Geride kalan haftada altın piyasasında, en düşük 268 bin 750 lira, en yüksek 269 bin 820 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 269 bin 820 liradan tamamladı. Güncel altın fiyatları ise şöyle: