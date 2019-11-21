Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen rakamlarla yanıt buldu. Altın uzmanları, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde OECD Ekonomik Görünüm Raporu, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.460 doların destek, 1.480 doların direnç konumunda olduğunu belirten uzmanlar, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi. Altın fiyatlarındaki son durum haberimizde.