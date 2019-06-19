Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu cevap buldu. Altın uzmanları, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında İngiltere'de enflasyon ve ABD'de haftalık mortgage başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti. Güncel altın fiyatları haberimzide.