Altın fiyatları ne kadar oldu? Sorusunun cevabı belli oldu. Altın uzmanları teknik açıdan ons altında 1.400 doların destek, 1.425 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti. Bugün gram altın fiyatı 258,46 liradan, çeyrek altının fiyatı ise 422,58 liradan alıcı buluyor. İşte, 18 Temmuz güncel altın fiyatları