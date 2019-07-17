Altın fiyatları ne kadar oldu? Sorusunun cevabı belli oldu. Altın uzmanları, bugün İngiltere ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi, ABD'de konut başlangıç verilerinin takip edileceğini belirtti. Bugün gram altın fiyatı 256,85 lira, çeyrek altın fiyatı ise 419,95 liradan alıcı buluyor. İşte 17 Temmuz güncel altın fiyatları