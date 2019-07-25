Altın fiyatları ne kadar? Sorusunun cevabı belli oldu. Son 6 yılın zirvesini gören altın için uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının piyasaların odağında olacağını söyledi. Bugün gram altın fiyatı 261,52 lira, çeyrek altın fiyatı ise 427,59 liradan alıcı buluyor. İşte, 25 Temmuz güncel altın fiyatları