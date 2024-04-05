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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: Altında yükseliş başladı! 5 Nisan Cuma canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında yükseliş başladı! 5 Nisan Cuma çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

        Son zamanlarda öngörülemez şekilde dalgalanma yaşayan altın fiyatları, hafta başına iyi başlamış olmasına rağmen dalgalı bir seyir izlemiş ve düşmeye başlamıştı. Hatta bugüne bile düşüş ile başlayan altın piyasası öğleden sonra hareketlendi ve tekrar yükselişe geçti. İşte, 5 Nisan canlı altın tablosu ile çeyrek ve gram altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 09:41 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:48
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