Altında yükseliş başladı! 5 Nisan Cuma çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
Son zamanlarda öngörülemez şekilde dalgalanma yaşayan altın fiyatları, hafta başına iyi başlamış olmasına rağmen dalgalı bir seyir izlemiş ve düşmeye başlamıştı. Hatta bugüne bile düşüş ile başlayan altın piyasası öğleden sonra hareketlendi ve tekrar yükselişe geçti. İşte, 5 Nisan canlı altın tablosu ile çeyrek ve gram altın fiyatları...
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Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve faizlerin bir süre daha indirilmeyeceğini açıkladı.
Powell, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair güvenimiz artana kadar politika faizimizi düşürmenin uygun olacağını öngörmüyoruz. Ekonominin gücü ve enflasyonda şu ana kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında, gelen verilerin politika kararlarımıza yön vermesine izin verecek zamanımız var" diye konuştu. Peki, küresel piyasalardaki durum böyleyken altın piyasası ne durumda? İşte, 5 Nisan Cuma canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatları...
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ALTIN FİYATLARI ÖĞLE VAKTİ YÜKSELMEYE BAŞLADI!
Sabah saatlerinde 2 bin 342 TL olan gram, öğleden sonra 2 bin 359 TL'ye çıktı. Aynı şekilde çeyrek altın güne 3 bin 747 TL ile başlamıştı ancak an itibarıyla 3 bin 774 TL oldu.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.359,05
Satış: 2.359,37
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ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.287,40
Satış: 2.287,74
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.774,62
Satış: 3.857,74
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.098,46
Satış: 15.383,77
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.525,37
Satış: 7.715,13
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.862,85
Satış: 16.283,78
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ATA ALTINI FİYATI
Alış: 1.285,23
Satış: 1.698,79
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.285,69
Satış: 1.699,43
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.183,89
Satış: 2.307,76