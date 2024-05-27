Altın fiyatları düşüyor! 27 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı
Altın fiyatlarındaki tüm gelişmeler, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu süreler altın fiyatları bazen yukarı yönlü, bazen de aşağı yönlü hareket ediyor. Saat 11.45 itibarıyla altın fiyatları düşüşe geçti. Gram altın 2 bin 422 TL'den, çeyrek altın ise 3 bin 875 TL'den işlem görüyor. 27 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Son zamanlarda dalgalı bir kuru olan altın fiyatları, hızlı düşüş ve yükseliş kaydediyor. 27 Mayıs günü altın düşüşe geçti ve gram altın 2 bin 422 TL'ye geriledi. İşte, 27 Mayıs 2024 saat 11.45 itibarıyla çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın sabah 4 bin 429 TL'den işlem görürken, saat 11.45 itibarıyla 2 bin 422 TL'ye geriledi. Aynı şekilde sabah 3 bin 887 TL'den açılış yapan çeyrek altın an itibarıyla 3 bin 875 TL'ye düştü.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.422,11
Satış: 2.422,37
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.343,34
Satış: 2.343,72
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.875,35
Satış: 3.960,68
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.504,03
Satış: 15.797,09
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.728,81
Satış: 7.924,06
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.504,03
Satış: 15.797,09
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.130,77
Satış: 16.537,87
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.305,94
Satış: 1.720,75
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.217,64
Satış: 2.339,94