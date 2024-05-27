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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son dakika: Altında dalgalanma! 27 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları düşüyor! 27 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatlarındaki tüm gelişmeler, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu süreler altın fiyatları bazen yukarı yönlü, bazen de aşağı yönlü hareket ediyor. Saat 11.45 itibarıyla altın fiyatları düşüşe geçti. Gram altın 2 bin 422 TL'den, çeyrek altın ise 3 bin 875 TL'den işlem görüyor. 27 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 07:26 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:29
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