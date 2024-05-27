Son zamanlarda dalgalı bir kuru olan altın fiyatları, hızlı düşüş ve yükseliş kaydediyor. 27 Mayıs günü altın düşüşe geçti ve gram altın 2 bin 422 TL'ye geriledi. İşte, 27 Mayıs 2024 saat 11.45 itibarıyla çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...