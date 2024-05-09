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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: Altın yükseliyor! 9 Mayıs 2024 canlı çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında son durum: 9 Mayıs çeyrek altın ve gram altın fiyatı canlı takip

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta düşen altın fiyatları yeni haftaya yükseliş ivmesinde başladı. Altının ons fiyatı saat 07:40 itibarıyla 2 bin 310 dolarken işlem görüyor. Aynı sırada gram altın fiyatı bugün 2 bin 401 TL'den alıcı buluyor. İşte, 9 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

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        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 07:46 Güncelleme: 09.05.2024 - 07:46
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