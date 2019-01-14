Altın fiyatları bugün güne yükselişle başladı. Altın uzmanları bu hafta İngiltere'de Brexit süreci ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden gelecek açıklamaların piyasalar açısından önemli olacağını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.287 doların destek, 1.297 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi. Uzmanlar, yurt içinde dolar kuru ve altının ons fiyatındaki artışın altının gram fiyatının yükselmesine neden olduğunu belirterek, bu hafta 232 lirayı direnç olarak takip edeceklerini kaydetti. Güncel altın fiyatları haberimizde.