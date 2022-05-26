politikası sıkılaşma hızına ilişkin sürpriz ifadeler içermediğini, bankanın sık eleştirildiği enflasyonu ciddiye alma konusunda ise risklerin farkında olunduğunun vurgulanmasının ise küresel piyasalarda pozitif karşılandığını kaydetti.

Fed'in mayıs ayı toplantı tutanakları, çoğu banka yetkilisinin gelecek birkaç toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımını uygun bulduğunu ortaya koydu.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de büyüme verisinin izleneceğini aktaran analistler, Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının da gündemin odağında bulunduğunu bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 14'te bırakılmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

26 MAYIS ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Kapanışa bir gün kala altın fiyatları dalgalı seyrediyor. Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 1.850 dolardan işlem görüyor. Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatları son durum araştırılıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Mayıs altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı canlı altın fiyatları anlık