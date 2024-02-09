Altın yükselmeye devam ediyor! İşte 9 Şubat Cuma altın fiyatları
Bugün altın alıp satacaklar, "Altın fiyatları ne kadar?" diye soruyor. Altın geçtiğimiz hafta başlayan yükselişine bu hafta da devam ediyor. Çeyrek ve gram altın kendi rekorunu kırmaya devam ederken sizler için güncel altın fiyatlarını derledik. İşte, 9 Şubat Cuma altın fiyatları...
- 1
9 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI... Haftanın son gününde, altın fiyatları yükselişe devam ediyor. Gram altın 2 bin TL sınırını çoktan aşarken, çeyrek altın da yükselmeye devam ediyor. İşte, canlı altın tablosu ile 9 Şubat Cuma altın fiyatları...
- 2
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
2.062,75
2.074,68
- 3
ONS ALTIN NE KADAR?
2.033,15
2.033,43
-
- 4
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.207,08
3.277,67
- 5
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.828,31
13.070,58
- 6
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.394,11
6.555,34
-
- 7
ZİYNET ALTIN NE KADAR?
12.828,31
13.070,58
- 8
ATA ALTINI NE KADAR?
13.572,74
13.910,48
- 9
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
1.095,14
1.478,54
-
- 10
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
1.875,10
1.985,95