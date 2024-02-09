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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: 9 Şubat Cuma bugün canlı altın tablosu ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın yükselmeye devam ediyor! İşte 9 Şubat Cuma altın fiyatları

        Bugün altın alıp satacaklar, "Altın fiyatları ne kadar?" diye soruyor. Altın geçtiğimiz hafta başlayan yükselişine bu hafta da devam ediyor. Çeyrek ve gram altın kendi rekorunu kırmaya devam ederken sizler için güncel altın fiyatlarını derledik. İşte, 9 Şubat Cuma altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 10:07 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:07
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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