Gram altında yükseliş sürüyor! İşte 9 Mart Cumartesi altın fiyatları
Altın fiyatları, hafta sonu altın alış-satışı yapacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gram altında başlayan yükseliş tüm hızıyla devam ediyor. İşte, 9 Mart Cumartesi günü çeyrek ve gram altın başta olmak üzere canlı altın fiyatları...
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Altın fiyatları, piyasayı takip edenler tarafından araştırılıyor. Gram altında uzun bir süredir devam eden yukarı yönlü yükseliş, gram altının 2.233 TL'yi görmesini sağladı. İşte, 9 Mart Cumartesi canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN REKORUNU KORUYOR
Gram tarihi rekorunu korumaya devam ediyor. 8 Mart Cuma günü 2 bin 219 TL'den satılan gram altın bugün 2 bin 233 TL'den işlem görüyor. Dün kapanışta 3 bin 562 liradan alıcı bulan çeyrek altın ise bugün 3 bin 573 TL'den işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.233,70
Satış: 2.234,01
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ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.178,52
Satış: 2.179,37
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.573,92
Satış: 3.652,60
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.295,67
Satış: 14.565,72
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.125,50
Satış: 7.305,20
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.295,67
Satış: 14.565,72
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ATA ALTINI FİYATI
Alış: 15.747,45
Satış: 16.164,89
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.274,27
Satış: 1.701,60
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.166,19
Satış: 2.311,96