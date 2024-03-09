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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: 9 Mart Cumartesi canlı altın fiyat tablosu ile bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Gram altında yükseliş sürüyor! İşte 9 Mart Cumartesi altın fiyatları

        Altın fiyatları, hafta sonu altın alış-satışı yapacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gram altında başlayan yükseliş tüm hızıyla devam ediyor. İşte, 9 Mart Cumartesi günü çeyrek ve gram altın başta olmak üzere canlı altın fiyatları...

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        Habertürk
        Giriş: 09.03.2024 - 07:45 Güncelleme: 09.03.2024 - 07:45
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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