Altın fiyatları, piyasayı takip edenler tarafından araştırılıyor. Gram altında uzun bir süredir devam eden yukarı yönlü yükseliş, gram altının 2.233 TL'yi görmesini sağladı. İşte, 9 Mart Cumartesi canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN REKORUNU KORUYOR

Gram tarihi rekorunu korumaya devam ediyor. 8 Mart Cuma günü 2 bin 219 TL'den satılan gram altın bugün 2 bin 233 TL'den işlem görüyor. Dün kapanışta 3 bin 562 liradan alıcı bulan çeyrek altın ise bugün 3 bin 573 TL'den işlem görüyor.