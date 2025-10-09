Altın rekor seviyeden geriledi! Bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları 9 Ekim Perşembe günü alım-satım yapacaklar tarafından yakından takip ediliyor. ABD'nin mali istikrarına dair belirsizlikler, küresel ticaret gerilimleri, Fed'in bağımsızlığına yönelik tartışmalar ve jeopolitik riskler altına yön vermeye devam ediyor. Altın, Çarşamba günü ons başına 4 bin doların üzerine çıkarak ulaştığı rekor seviyeden geri çekildi. Sarı metal, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamasının ardından hafif bir düşüş yaşadı. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 9 Ekim 2025 canlı altın fiyatları!
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıkladı. Bu gelişme sonrası altının ‘’güvenli liman’’ cazibesi bir miktar azaldı. Altın, Çarşamba günü ons başına 4 bin doların üzerine çıkarak ulaştığı rekor seviyeden geri çekildi. Sarı metal, önceki seansta yüzde 1,4 yükseldikten sonra Perşembe günü yüzde 1’e kadar geriledi. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 9 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.411,80
Satış: 5.412,44
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.039,25
Satış: 4.040,05
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.657,2900
Satış: 8.847,5700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 34.626,6800
Satış: 35.279,3400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.183,00
Satış: 37.656,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.263,63
Satış: 17.698,68
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 34.635,50
Satış: 35.289,12
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 37.957,25
Satış: 38.924,45
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.143,42
Satış: 4.254,93
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.203,43
Satış: 5.467,83
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 92.611,00
Satış: 93.921,00
