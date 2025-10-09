Habertürk
        ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 9 EKİM 2025: Altın rekor seviyeden geriledi! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 9 Ekim Perşembe günü alım-satım yapacaklar tarafından yakından takip ediliyor. ABD'nin mali istikrarına dair belirsizlikler, küresel ticaret gerilimleri, Fed'in bağımsızlığına yönelik tartışmalar ve jeopolitik riskler altına yön vermeye devam ediyor. Altın, Çarşamba günü ons başına 4 bin doların üzerine çıkarak ulaştığı rekor seviyeden geri çekildi. Sarı metal, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamasının ardından hafif bir düşüş yaşadı. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 9 Ekim 2025 canlı altın fiyatları!

        Giriş: 09.10.2025 - 09:53 Güncelleme: 09.10.2025 - 09:53
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
