ALTIN FİYATLARI... 9 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki hafta sonu piayasalar kapalı olduğu için işlemler Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden yürütülüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel canlı altın fiyatları 9 Ekim Pazar günü alış ve satış tablosu...

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