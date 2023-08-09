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        Haberler Altın Altın fiyatları son dakika: 9 Ağustos Çarşamba canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç para? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! 9 Ağustos Çarşamba çeyrek ve gram altın fiyatları

        9 Ağustos Çarşamba günü altın fiyatlarında güncel rakamlar sorgulanıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 9 Ağustos Çarşamba gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip sayfası...

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        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 07:48
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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