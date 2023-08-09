Altın alacaklar dikkat! 9 Ağustos Çarşamba çeyrek ve gram altın fiyatları
9 Ağustos Çarşamba günü altın fiyatlarında güncel rakamlar sorgulanıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 9 Ağustos Çarşamba gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip sayfası...
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Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın yeşil ve yukarı yönlü seyrediyor. Peki, 9 Ağustos Çarşamba gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 9 Ağustos Çarşamba çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.676,61
1.676,89
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.924,97
1.925,51
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.682,57
2.741,72
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.730,28
10.933,35
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.348,38
5.483,44
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- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.730,28
10.933,35
- 8
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.532,90
1.627,26
- 9
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