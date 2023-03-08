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Altın fiyatları SON DAKİKA | 8 Mart 2023 çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı altın kuru

Altın alacaklar dikkat! İşte 8 Mart 2023 güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Altının ons fiyatı dün yüzde 1,77 düşüşle günü 1.814 dolardan tamamlamasının ardından, güne de değer kaybıyla başlamıştı. Altın fiyatları öğle saatlerinde yükselişe geçti. Gözler çeyrek altın, yarım altın, gram altın fiyatı ne kadar? sorusuna çevrildi. İşte 8 Mart 2023 anlık altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı...

Giriş: 08.03.2023 - 16:54 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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