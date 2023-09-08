Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: 8 Eylül Cuma canlı altın kuru ile çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında yükseliş! 8 Eylül Cuma çeyrek ve gram altın fiyatları

        Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında güncel rakamlar sorgulanıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 8 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 08:53 Güncelleme: 08.09.2023 - 08:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Baba cinneti! 7 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu
        Baba cinneti! 7 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu
        O ülkede 140 yılın en şiddetli yağışı!
        O ülkede 140 yılın en şiddetli yağışı!
        6 Şubat'ta bebeğini ve eşini kaybetti! "Öğrencilerime dönmek istiyorum!"
        6 Şubat'ta bebeğini ve eşini kaybetti! "Öğrencilerime dönmek istiyorum!"
        Çin ‘halkın duygularını inciten’ kıyafetleri yasaklamak istiyor
        Çin ‘halkın duygularını inciten’ kıyafetleri yasaklamak istiyor
        Bu bölgelerde yağmur var
        Bu bölgelerde yağmur var
        Tecavüzden 30 yıl
        Tecavüzden 30 yıl
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Depremin vurduğu 4 ildeki üniversiteliler için önemli kararlar
        Depremin vurduğu 4 ildeki üniversiteliler için önemli kararlar
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        Yapay zeka erkek kısırlığının tedavisinde sperm tespitini 1.000 kat hızlandırabilir
        Yapay zeka erkek kısırlığının tedavisinde sperm tespitini 1.000 kat hızlandırabilir
        Sinop'ta acı olay!
        Sinop'ta acı olay!
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Erden Timur tek tek açıkladı!
        Erden Timur tek tek açıkladı!
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Galatasaray transferi duyurdu!
        GPS çetesi çökertildi
        GPS çetesi çökertildi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Habertürk Anasayfa