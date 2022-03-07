ALTIN FİYATLARI 7 Mart Pazartesi günü yani bugün güne sert yükselişle başladı. Ukrayna Rusya savaşındaki belirsizlik piayasalardaki tedirginliği her geçen gün artırırken güvenli liman olarak görülen altına ilgi berbaerinde artmaya devam ediyor. Hemen belirtelim ki gram altın güne serbest piyasada 920 lira sınırında, çeyrek altın ise 1500 lira sınırında güne başladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar...

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