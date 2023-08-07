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        Haberler Altın Altın fiyatları son dakika: 7 Ağustos Pazartesi canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! 7 Ağustos Pazartesi çeyrek ve gram altın fiyatları

        7 Ağustos Pazartesi günü altın fiyatlarında güncel rakamlar sorgulanıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte, 7 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

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        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 07:49
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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