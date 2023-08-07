Altın alacaklar dikkat! 7 Ağustos Pazartesi çeyrek ve gram altın fiyatları
7 Ağustos Pazartesi günü altın fiyatlarında güncel rakamlar sorgulanıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte, 7 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...
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Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın kırmızı ve aşağı yönlü seyrediyor. Peki, 7 Ağustos Pazartesi gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 7 Ağustos Pazartesi çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.680,77
1.681,06
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.942,50
1.943,32
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.689,23
2.748,52
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.756,92
10.960,48
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.361,65
5.497,05
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- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.756,92
10.960,48
- 8
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.532,90
1.627,26
- 9
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