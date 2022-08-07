ALTIN FİYATLARI 7 Pazar günü yani bugün piyasalar kapalı olduğu için Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ile Cumhuriyet altını fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları alış - satış tablosu...

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