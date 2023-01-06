Analistler, enflasyon ve resesyon endişeleri arasında ABD'den gelen makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını bildirdi.

Dün açıklanan verilere göre ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 44,7'ye gerilerken, ADP özel sektör istihdamı 235 bin artarak öngörüleri oldukça geride bıraktı.

İstihdam verisinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği beklentileri artarken, para piyasasındaki fiyatlamalara göre Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan artıracağına yönelik beklentiler yüzde 59'a indi, 50 baz puan öngörüleri ise yüzde 41 seviyesine çıktı.

Analistler, bugün ABD'de tarım dışı istihdam ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu söyledi. İşte 6 Ocak 2023 altın fiyatları alış-satış rakamları...

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