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Altın fiyatları SON DAKİKA | 6 Ocak 2023 güncel altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Gram altın 1.126 lira seviyesinde! 6 Ocak 2023 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 1,19 düşüşle günü 1.833 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.837 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz günlerde tarihi rekor kıran gram altın fiyatı 1.126 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 6 Ocak 2023 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatı canlı kuru...

Giriş: 06.01.2023 - 13:00 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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