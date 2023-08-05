Altın alacaklar dikkat! 5 Ağustos Cumartesi güncel altın fiyatları
Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 5 Ağustos Cumartesi gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...
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Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın yeşil ve yukarı yönlü seyrediyor. Peki, 5 Ağustos Cumartesi gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 5 Ağustos Cumartesi çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son gelişmeler...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.680,88
1.681,49
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.942,50
1.943,32
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.689,40
2.749,24
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.757,61
10.963,31
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.361,99
5.498,47
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- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.757,61
10.963,31
- 8
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.536,46
1.629,15
- 9
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