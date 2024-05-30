Altın alacaklar dikkat: Yükseliyor! 30 Mayıs altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hafta başından bu yana değer kazanan altın fiyatları bugün de yükselişte. 30 Mayıs Perşembe günü güncel ons altın değeri 2 bin 330 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 425 TL'den alıcı buluyor. İşte, 30 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu ile canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Son zamanlarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları bu hafta yükselişini sürdürdü. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Mayıs 2024 Perşembe çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 421 liradan yaparken; 30 Mayıs Perşembe günü saat 07:35 itibarıyla 2 bin 425 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 959 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 965 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.424,97
Satış: 2.425,37
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.337,70
Satış: 2.338,54
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.879,95
Satış: 3.965,48
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.519,78
Satış: 15.813,42
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.735,64
Satış: 7.930,96
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.519,78
Satış: 15.813,42
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.045,02
Satış: 16.450,00
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.297,31
Satış: 1.716,77
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.203,62
Satış: 2.334,12