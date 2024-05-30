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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son dakika: 30 Mayıs 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu ile çeyrek altın, gram altın kaç TL?

        Altın alacaklar dikkat: Yükseliyor! 30 Mayıs altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hafta başından bu yana değer kazanan altın fiyatları bugün de yükselişte. 30 Mayıs Perşembe günü güncel ons altın değeri 2 bin 330 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 425 TL'den alıcı buluyor. İşte, 30 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu ile canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 07:40 Güncelleme: 30.05.2024 - 07:40
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