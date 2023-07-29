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        Haberler Altın Altın fiyatları son dakika: 29 Temmuz canlı altın kuru ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç para? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! 29 Temmuz Cumartesi güncel altın fiyatları

        Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik... Öğle saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 29 Temmuz Cumartesi gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 14:18
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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