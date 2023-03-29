ABD'de başlayan bankacılık krizine ilişkin sorunlar azalsa da, ülkede kredi genişlemesinin güç kaybedeceği ve bu durumun ülke ekonomisini resesyona götürecek süreci hızlandırabileceği endişesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sene sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler güç kaybetmeye devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın mayısta yüzde 40 ihtimalle 25 baz puan faiz arttırılması ve yüzde 60 ihtimalle politika faizinin sabit tutulması bekleniyor.
Analistler, bugün ABD'de bekleyen konut satışları verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 doların destek, 1.980 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. İşte 29 Mart 2023 altın fiyatları son durum...
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