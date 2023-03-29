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Altın fiyatları SON DAKİKA | 29 Mart 2023 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları canlı kuru

Altın alacaklar dikkat! 29 Mart 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatı son durum

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dün 1.974 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.967,5 dolardan alıcı buluyor. Yatırımcılar için altının gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatını haberimizde bir araya getirdik. İşte 29 Mart 2023 güncel altın fiyatları ile canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

Giriş: 29.03.2023 - 16:32 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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