ALTIN FİYATLARI 28 Aralık Salı günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatları dün öğle saatleri itibariyle yükselişe geçti. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel alış - satış tablosunu haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 28 Aralık canlı alış - satış tablosu....