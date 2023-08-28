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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: 28 Ağustos Pazartesi çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında hareketlilik! 28 Ağustos Pazartesi çeyrek ve gram altın fiyatları

        28 Ağustos Pazartesi günü altın fiyatlarında güncel rakamlar sorgulanıyor. Öğle saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte, 28 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 16:01 Güncelleme: 28.08.2023 - 16:01
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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