Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Öğlen saatlerinden itibaren altın yeşil ve yukarı yönlü seyrediyor. Peki, 28 Ağustos Pazartesi gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 28 Ağustos Perşembe çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 28 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ