ALTIN FİYATLARI 27 Temmuz Salı gününe yatay yönlü seyirle başladı. Geçtiğimiz gün serbest piyasada 500 TL'nin üzerini gören gram altın fiyatları bugün 497 TL seviyesinden işelm görüyor. Peki bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel son dakika altın fiyatları...